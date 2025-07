L’Aquila, Accoglienza e integrazione: Il Comune dell’Aquila conferma il suo impegno per i rifugiati e richiedenti asilo .Tursini: “Non è solo un progetto ma un atto di civiltà”

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:La Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la prosecuzione, anche per il triennio 2026–2028, del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) rivolto a richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e altri soggetti vulnerabili – precisa il comunicato. Un impegno che il Comune dell’Aquila rinnova da oltre un decennio, con continuit? e responsabilit?.“L’Amministrazione continua a promuovere con convinzione la dignit? della persona e il valore dell’integrazione – Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) si conferma, sia a livello locale che nazionale, un modello efficace e di altissima qualit?, con dati che dimostrano come questo progetto rappresenti un autentico percorso di inclusione, capace di rispondere concretamente ai bisogni della comunit? e in grado di coniugare accoglienza, coesione sociale e crescita condivisa” ha dichiarato l’Assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini.Nel prossimo triennio pertanto, il progetto coinvolger? il Comune dell’Aquila, che provveder? a individuare il soggetto gestore attraverso appositi procedimenti amministrativi.

