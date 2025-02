L’Aquila, Acqua e cambiamenti climatici, L’Aquila guida il confronto

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’AQUILA – Istituzioni ed esperti a confronto su “Risorsa idrica e cambiamenti climatici: dall’emergenza alla tutela della biodiversit?”. L’Aquila ancora capofila nel confronto sui cambiamenti climatici, dopo l’importante iniziativa “ClimAquila” di gennaio 2024. Quest’anno, il Comune dell’Aquila, con il Settore Ambiente guidato dall’assessore Fabrizio Taranta, torna protagonista con un convegno che affronta i cambiamenti climatici collegati al delicato tema della crisi idrica – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento ? in programma per il 28 febbraio all’Auditorium del Parco, a partire dalle 16. Tra i relatori, esperti di rilevanza nazionale provenienti da importanti e qualificati enti di caratura nazionale ed internazionale, dalla Struttura commissariale sull’emergenza idrica, a docenti di UnivAQ e La Sapienza, INGV e Divisione REMHI Regional Model and geo-Hydrological Impacts, CMCC Euro-Mediterranean Centre on Climate Change – si apprende dalla nota stampa. “Il convegno che stiamo organizzando – spiega l’assessore Fabrizio Taranta – vuole porre l’attenzione sugli impatti che il cambiamento climatico sta avendo sulle risorse idriche – Questo tema si collega ad entrambe le missioni europee su cui stiamo lavorando, la Missione Europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici e la Missione NetZeroCities, che mettono al centro dell’attenzione il tema ‘acqua’ da tutti i punti di vista: non solo dal punto di vista dell’acqua come risorsa per il consumo potabile, ma anche la gestione delle acque in ambito urbano”. Nel frattempo, “come Settore – prosegue Taranta – stiamo lavorando su sistemi ambientalmente compatibili per il recupero delle acque, come la piazza d’acqua e i rain gardens, ma anche su progetti per ridurre il rischio idrogeologico in diverse aree del territorio – recita il testo pubblicato online. Non si pu? ignorare il fatto che si verifichino eventi meteorologici sempre pi? estremi a causa del cambiamento climatico e la messa in sicurezza delle persone e del territorio ? un tema importante, che va conosciuto ed affrontato – riporta testualmente l’articolo online. Il tema del cambiamento climatico ? anche al centro del documento strategico del Contratto di Fiume dell’Aterno, che affronta il problema mettendo al centro dell’attenzione l’ecosistema fiume – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutti questi temi saranno affrontati ed approfonditi nel convegno; ? importante comprendere che la risorsa acqua va protetta, tutelata e non va sprecata, perch? ? fondamentale per la sopravvivenza umana e per la vita sulla Terra”.Appuntamento quindi per venerd? 28 febbraio alle ore 16 all’Auditorium del Parco per il convegno “Risorsa idrica e cambiamenti climatici: dall’emergenza alla tutela della biodiversit?”. Il dettaglio del programma verr? illustrato prossimamente –

