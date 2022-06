L’Aquila, Acqua non potabile fino a nuova disposizione su parte del territorio comunale dell’Aquila

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

A seguito di controlli effettuati nella giornata odierna da parte della Gran Sasso Acqua, e di un confronto con l’Arta, stato disposto il divieto all’uso dell’acqua potabile nel territorio del comune dell’Aquila servito dalla sorgente del Gran Sasso, e dunque dalla parte est della citt fino ai quartieri di Santa Barbara e Pettino – riporta testualmente l’articolo online. Sono esclusi dal divieto i nuclei di Coppito, Roio, San Vittorino, Preturo, Sassa e Arischia – si apprende dal portale web ufficiale.

Fino a nuova disposizione, che sar emanata a seguito di ulteriori controlli da cui risulteranno valori conformi a norma di legge, nelle zone interessate l’acqua pertanto non potr essere bevuta n usata per cucinare, ma soltanto per l’igiene personale e usi domestici.

