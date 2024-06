L’Aquila, Ad agosto torna “Cinema sotto le stelle”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Torna nel mese di agosto “Cinema sotto le Stelle”. Dodici proiezioni, gratuite, nelle serate che vanno dall’8 al 13 agosto e dal 16 al 21 agosto con la scalinata di San Bernardino a far da cornice alla settima edizione della rassegna intitolata ad Aquino Reato – La rassegna ? promossa dal Comune dell’Aquila in collaborazione proprio con Marco Reato, figlio di colui che per primo ha promosso in citt? l’iniziativa del cinema all’aperto e nella giornata odierna la giunta ha approvato l’atto con cui si d? mandato ai diversi settori dell’ente di predisporre le attivit? necessarie per l’organizzazione degli appuntamenti.“Nei prossimi giorni verr? reso noto il programma delle pellicole che verranno proiettate – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Intendo rivolgere a Marco Reato e alla sua famiglia un sentito ringraziamento per la generosit? mostrata, che consentir? di continuare a garantire un appuntamento molto atteso da cittadini, famiglie e ragazzi per l’estate aquilana e che ? ormai tradizionalmente riconosciuto come un ideale anello di congiunzione tra la rassegna dei Cantieri dell’Immaginario, che inizier? l’8 luglio, e la Perdonanza Celestiniana, la cui partenza ?, come sempre fissata, al 23 agosto”.

