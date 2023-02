L’Aquila, Adotta una scuola, anche l’Ana Abruzzi parteciperà alla sorveglianza degli alunni

- Advertisement -

Sar? potenziato con l’intervento della sezione Abruzzi dell’associazione nazionale degli Alpini il servizio di assistenza e sorveglianza di alunne e alunni all’ingresso e all’uscita dalle scuole dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Lo ha stabilito la giunta comunale del capoluogo abruzzese, su proposta dell’assessore alla polizia municipale Laura Cucchiarella – si legge sul sito web ufficiale. I volontari dell’Ana si aggiungeranno a quelli dell’associazione nazionale Carabinieri, che gi? da tempo hanno una convenzione con la Municipalit? per questo tipo di servizio, nell’ambito del progetto “Adotta una scuola”.

“La deliberazione dell’esecutivo – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore Cucchiarella – ? propedeutica alla firma della convenzione con la sezione Abruzzi dell’Ana, cos? come ? accaduto con l’associazione dei Carabinieri – precisa la nota online. I volontari dell’associazione nazionale Alpini, gi? dalla prossima settimana, saranno impegnati nel servizio di sorveglianza ed assistenza all’entrata e all’uscita dalle scuole – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo significa aumentare la sicurezza a beneficio delle bambine e dei bambini”.

“La scorsa settimana – hanno proseguito Biondi e Cucchiarella – gli ufficiali della polizia municipale hanno tenuto un corso sulle modalit? di svolgimento di questa importante attivit?, in base alle finalit? del progetto, allo scopo di formare le donne e gli uomini che saranno impegnati in questo compito – recita il testo pubblicato online. Sar? cos? possibile, per il comando della polizia Municipale, ampliare la platea delle scuole sorvegliate, garantendo questo importante ausilio ad un maggior numero di studenti e fronteggiando in modo ancora pi? efficace i rischi oggettivi che si riscontrano all’ingresso e all’uscita dalle scuole”.

Il sindaco Biondi e l’assessore Cucchiarella hanno inteso ringraziare il presidente della sezione Ana Abruzzi, Pietro D’Alfonso “che gi? in estate – hanno concluso – aveva accolto positivamente la nostra richiesta, e grazie al quale ? stato possibile coinvolgere i volontari della sua associazione”.

