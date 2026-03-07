- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Marzo 7, 2026
Eventi e Cultura

L’Aquila: Adsu avvia laboratorio teatrale gratuito per studenti in collaborazione con Spazio Rimediato, investimento di 15mila euro per benessere comunità

L’Aquila – L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (Adsu) dell’Aquila ha annunciato l’avvio di un laboratorio teatrale gratuito rivolto alla comunità studentesca dell’Università degli Studi dell’Aquila, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio “Alfredo Casella”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Spazio Rimediato, prevede la partecipazione di tutti gli iscritti alle istituzioni universitarie coinvolte. Il laboratorio teatrale mira a favorire lo sviluppo di abilità relazionali e il lavoro di gruppo, offrendo agli studenti uno strumento di crescita artistica e personale completamente gratuito.

“Con l’affidamento di questo laboratorio a una realtà attiva sul territorio come Spazio Rimediato, investiamo concretamente sul benessere e sulla socialità dei nostri studenti, garantendo loro un’esperienza formativa di alta qualità senza alcun costo”, dichiara la presidente dell’Adsu, Marica Schiavone.

L’Adsu ha stanziato un importo massimo di 15mila euro per coprire ogni spesa relativa al percorso formativo, compresi eventuali allestimenti scenici e materiali necessari.

Il direttore dell’Adsu, Michele Suriani, commenta: “Siamo soddisfatti di poter finalmente dare il via a questo progetto che rientra nei nostri obiettivi strategici di collaborazione con le strutture ricreative locali. La firma di questa convenzione rappresenta un passo importante per integrare l’offerta formativa istituzionale con percorsi di carattere culturale e artistico”.

Le lezioni del laboratorio teatrale si terranno presso la sede di Spazio Rimediato, situata in Via Fontesecco 22, L’Aquila. Gli studenti interessati possono contattare Luca al numero di telefono/WhatsApp +39 328 052 7856 o scrivere una mail a spaziorimediato@gmail.com per ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione e per effettuare l’iscrizione.

L’iniziativa si inserisce nell’articolato programma di welfare dell’Adsu, che prevede una serie di servizi a beneficio degli studenti tra cui borse di studio, progetti strategici per l’edilizia residenziale, sportello di “Counseling” in accordo con l’Ordine degli psicologi, implementazione della Carta servizi e convenzioni per attività sportive, culturali e ricreative.

