L’Aquila: Adsu promuove dieci eventi per la Capitale della Cultura, “Città universitaria sempre più aperta al mondo”

L’Aquila – L’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) dell’Aquila ha annunciato un ricco calendario di dieci eventi che accompagneranno la città durante l’anno della Capitale italiana della Cultura. Il primo appuntamento è fissato per il 10 aprile con un incontro con l’Associazione Abruzzesi a Bruxelles, mentre l’ultimo evento si terrà a novembre con la riunione annuale di Andisu, l’Associazione nazionale per il diritto allo studio.

Marica Schiavone, presidente dell’Adsu, ha sottolineato l’importanza del 2026 per la città dell’Aquila: “Abbiamo deciso di offrire il nostro contributo perseguendo quello che è il nostro posto obiettivo fondamentale, ovvero investire sul benessere e sulla socialità dei nostri studenti, oltre a offrire servizi essenziali per la vita universitaria”.

Il programma degli eventi include appuntamenti legati all’accoglienza, all’inclusione, allo sport, ai libri e allo show cooking, che riflettono la missione dell’Adsu di promuovere la crescita artistica e personale degli studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Aquila, all’Accademia di Belle Arti e al Conservatorio “Alfredo Casella”.

Michele Suriani, direttore dell’Adsu, ha commentato: “L’Aquila è una città universitaria sempre più a misura di studente e il 2026 ci consente di aprirci ancora di più al mondo continuando ad alimentare una fitta rete di relazioni che ci permette di fornire sempre maggiori opportunità ai nostri iscritti”.

Prossimamente saranno forniti i dettagli e le date degli incontri in via di definizione, che vedranno la collaborazione delle principali realtà istituzionali ed associazioni del territorio. La finalità di queste iniziative è quella di contribuire alla valorizzazione della cultura e della socialità all’interno della comunità studentesca, in un anno così importante per la città dell’Aquila.