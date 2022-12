L’Aquila, Aeroporto dei Parchi, la giunta dà il via libera all’atto di concessione della Protezione civile regionale. Un milione di euro nelle casse del Comune dell’Aquila, per un potenziamento per emergenze e sanità

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

La Giunta comunale dell’Aquila ha dato il via libera all’atto di concessione con la Protezione civile della Regione Abruzzo per la valorizzazione dell’aeroporto dei Parchi – precisa il comunicato. Una decisione che porta nelle casse della municipalit? del capoluogo un milione di euro –

“L’amministrazione comunale – hanno commentato il sindaco, Pierluigi Biondi, e l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Paola Giuliani – ha compiuto il passaggio fondamentale che consente, a inizio del prossimo anno, e quindi a breve, di dare seguito a tutti gli atti propedeutici alla fase progettuale, che prevede un potenziamento dello scalo, con opere che saranno indirizzate principalmente a funzioni di protezione civile e alla gestione delle emergenze, comprese quelle di carattere sanitario”.

Il sindaco Biondi e l’assessore Giuliani hanno poi sottolineato come quest’anno sia stato confermato l’aeroporto di Preturo a base per l’elicottero Erickson, “e – hanno aggiunto – grazie all’intesa con il dipartimento dei Vigili del fuoco presso il ministero dell’Interno, il nostro aeroporto ? stato in grado di fornire immediata e concreta risposta nell’ambito della campagna di antincendio boschivo – riporta testualmente l’articolo online. All’Aquila, dunque, continuer? ad avere sede questo mezzo, uno dei cinque a disposizione dei Vigili del fuoco in tutta Italia”.

“Lo sviluppo dello scalo – ha dichiarato il consigliere comunale delegato allo Sviluppo dell’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini – deve essere d’interesse non solo dell’Esecutivo, ma di tutto il Consiglio comunale – si apprende dalla nota stampa. Con la delibera odierna avviamo, di fatto, la convenzione tra il nostro Comune e la Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. In tal senso, un ringraziamento va alla stessa Regione, in particolare all’assessore, ora senatore, Guido Liris che, su mio sollecito, sin dal mese di luglio ha formato un tavolo di lavoro dedicato al tema con il direttore dell’Agenzia, Mauro Casinghini, dal quale ? emersa la previsione di ulteriori 600mila euro, sempre all’interno dello sviluppo del polo aeroportuale, che saranno a gestione e titolarit? dell’Agenzia di Protezione civile”.

“Oltre alla realizzazione dell’hangar – ha concluso Vittorini – saranno realizzate opere di urbanizzazione primaria necessarie, e da tempo attese, a favore delle zone circostanti l’aeroporto”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it