L’Aquila, Aeroporto di Preturo. Nuova area imbarco: il consigliere delegato Vittorini spiega i dettagli

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Sono in corso – dichiara il consigliere delegato alla valorizzazione dell’Aeroporti dei Parchi, Livio Vittorini – trattative tra il gestore dello scalo e due compagnie aeree che potrebbero garantire collegamenti diretti di tipo ‘charter’ tra L’Aquila e le principali destinazioni turistiche italiane, con massima flessibilit? di orari, e mediante l’impiego di aeromobili ATR 72-600 con capienza massima di 78 posti, tra i pi? diffusi Aerei da Trasporto Regionale turboelica a doppio motore, con caratteristiche consolidate in tema di efficienza nei consumi, comfort per i passeggeri, avionica di tecnologia avanzata”. Cos? il consigliere delegato alla valorizzazione dell’Aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini, entra nel dettaglio dei lavori sull’area – si legge sul sito web ufficiale. “Gli interventi realizzati in questi anni – prosegue Vittorini – testimoniano l’attenzione e la volont? dell’Amministrazione comunale di restituire all’Aeroporto di Preturo una funzione strategica, quale porta d’accesso alla citt? e all’intero territorio – recita il testo pubblicato online. Le trattative in corso e le nuove infrastrutture vanno in questa direzione, ponendo le basi per una piena valorizzazione dello scalo, capace di sostenere lo sviluppo turistico ed economico dell’Aquila e delle aree interne”.

