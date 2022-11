L’Aquila, Affido familiare, concluso corso di formazione. L’assessore Tursini: “Una risposta dal Comune per sensibilizzare su una tematica importante”

- Advertisement -

La realizzazione di un progetto di affido familiare ? al centro di un’iniziativa che sta conducendo l’assessore alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini – aggiunge la nota pubblicata. “Si ? appena concluso il corso di formazione che avuto, come tema, ‘Famiglie accoglienti – Affido e solidariet?: costruire una cultura della solidariet? familiare: diventare famiglie accoglienti/affidatarie’. Un passaggio molto importante, che il settore Politiche per il benessere della persona del Comune, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Open Group di Bologna, ha portato avanti con l’obiettivo di formare gli aspiranti alla realizzazione di un progetto di affido familiare – ha spiegato l’assessore Tursini -. Ci? ? stato possibile grazie anche alla presenza del Tribunale per i minorenni ed ? emersa la necessit? di una maggiore sensibilizzazione su tali tematiche, onde poter garantire una risposta ai bisogni dei soggetti in et? evolutiva che vivono particolari fragilit? e criticit?”.

A conclusione del corso, a cura dell’equipe Adozioni e Affido del Comune dell’Aquila, si ? costituito un gruppo con le persone interessate, di carattere volontario, per l’approfondimento e la realizzazione del percorso di affido nella realt? aquilana – si apprende dal portale web ufficiale.

“Il Comune vuole, con questa operazione, fornire una risposta concreta all’esigenza di rendere sempre pi? conosciuto e coltivato l’istituto dell’affido – ha concluso l’assessore Tursini – e si tratta di una problematica cui la nostra amministrazione intende fornire la dovuta importanza”.

