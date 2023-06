L’Aquila, Affido familiare e accoglienza, due giornate formative organizzazione dalle Politiche sociali

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

L’assessorato alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila ha organizzato due giornate formative che avranno, come tema centrale, la famiglia – viene evidenziato sul sito web. In particolare, sar? svolta un’attivit? promozionale in merito all’istituto dell’affido familiare e si parler? degli interventi di sensibilizzazione per incentivare l’accoglienza in famiglia dei minori; in quest’ultimo caso, la formazione sar? rivolta in particolare alle associazioni cosiddette omoculturali, vale a dire quelle che promuovono gli inserimenti dei minori in famiglie aventi analoghe provenienze ed estrazioni culturali.

Le due questioni saranno affrontate entrambe nella sala conferenze dell’hotel “Dimora del baco” domani, gioved? 22 giugno, dalle 17 alle 19.30, e dopodomani, venerd? 23 giugno, dalle 10 alle 13.

“Questi due interventi – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini – rientrano nelle azioni previste per il Piano famiglia e hanno un denominatore comune: favorire in maniera sempre pi? marcata la cultura dell’accoglienza – Non ? un caso che il titolo comune dato a queste due giornate sia ‘Famiglie accoglienti: come accogliere ragazzi e ragazze’. Si cercher?, in quelle sedi, di far comprendere quanto sia importante, per la sana crescita di giovanissimi che necessitano di una famiglia, creare in un nucleo familiare quelle condizioni che possono davvero consentire un’inclusione positiva di queste ragazze e di questi ragazzi”.

