L’Aquila, Affido minori: quasi un milione di euro a 69 comuni abruzzesi per coprire le spese sostenute

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Ammonta a quasi un milione di euro la cifra che, complessivamente, riceveranno 69 Comuni abruzzesi per fronteggiare i costi sostenuti per l’affidamento dei minori in forza di sentenza dell’autorit? giudiziaria – si legge sul sito web ufficiale. La ripartizione ? stata deliberata nell’ultima seduta della Conferenza Stato-citt? ed autonomie locali – aggiunge la nota pubblicata. Il riparto tiene conto, come indicato dalla legge, dell’incidenza della spesa in questione sul totale dei fabbisogni standard relativi ai servizi sociali, accentuando cos? il sostegno ai Comuni di minor dimensione demografica affidatari di minori – “Per la prima volta un governo ha riconosciuto l’importanza di sostenere gli sforzi degli enti locali in questo delicato ambito che riguarda ogni anno oltre 20 mila minori e familiari e che sono costati per le casse comunali circa 460 milioni di euro”, ricorda il presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) abruzzese e sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – precisa il comunicato. Lo stanziamento, previsto nella legge di bilancio per il 2025, ? pari a 100 milioni, una cifra, sottolinea Biondi “ancora insufficiente ma ? significativo che finalmente l’esecutivo nazionale abbia ascoltato la richiesta pi? volte reiterata da Anci e abbia previsto questo ausilio che fa respirare i bilanci comunali”. “Poich? l’affido dei minori colpisce in maniera indiscriminata i comuni, a prescindere dalla dimensione demografica, ? di grande rilievo che, nei parametri di assegnazione, siano stati aiutati gli enti pi? piccoli che, troppo spesso, vedono ingessata la parte di spesa corrente dagli obblighi derivanti dalle sentenze dei giudici”, conclude il presidente Anci Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it