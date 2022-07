L’Aquila, Afghanistan: all’Aquila le ragazze della nazionale di ciclismo in fuga dal regime talebano

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Giunger questa sera all’Aquila il gruppo di 61 persone, tra atlete, staff tecnico e accompagnatori, della nazionale femminile di ciclismo dell’Afghanistan, giunto in Italia attraverso un corridoio umanitario e che verr ospitato in alcuni degli alloggi del progetto Case –

Il sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, ha accolto personalmente all’aeroporto di Fiumicino le donne e gli uomini che attraverso un volo speciale hanno raggiunto l’Italia dal Pakistan, Paese in cui hanno trovato protezione a seguito della restaurazione del regime talebano in Afganistan.

Gi dal mese di marzo l’amministrazione comunale ha attivato una importante macchina della solidariet che ha consentito di fornire ospitalit a circa 60 rifugiati provenienti dall’Ucraina, tra componenti della nazionale U23 e Juniores di ciclismo e calciatori delle formazioni giovanili della Dinamo Kiev -oltre alle relative quipe di assistenti e allenatori.

“Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva di un corridoio umanitario straordinario, dedicato a garantire un rifugio sicuro e certezze alle ragazze della nazionale di ciclismo afghana e allo staff tecnico che agli occhi del regime hanno la sola “colpa” di voler praticare sport. Per questo motivo il ritorno a casa pu rappresentare un rischio persino della stessa vita per molte e molti di loro – L’Aquila metter a disposizione una quota degli alloggi antisismici realizzati nel post terremoto, confermando il modello di accoglienza e inclusione sociale gi attuato negli ultimi mesi con l’ospitalit offerta agli atleti della nazionale giovanile di ciclismo ucraina e ai giovani calciatori della Dinamo Kiev, in fuga dalla guerra e che attualmente vivono in alcuni degli appartamenti del progetto Case – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non dimentichiamo l’enorme solidariet ricevuta dalla comunit nazionale e internazionale all’indomani del terremoto del 6 aprile 2009 ed naturale restituire, con lo stesso spirito di collaborazione e sentimenti di amicizia, soccorrere chi soffre per gli orrori del conflitto bellico e dell’oscurantismo talebano” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

E' quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L'Aquila.