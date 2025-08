L’Aquila, Agenas: le congratulazioni di Biondi al commissario Cicchetti

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:“Desidero rivolgere le pi? sentite congratulazioni ad Americo Cicchetti per la nomina a commissario dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – aggiunge la nota pubblicata. ? un incarico di grande responsabilit? che arriva a coronamento di un percorso professionale di altissimo livello, costruito con competenza, rigore e visione – La sua designazione, ratificata dalla Conferenza Stato-Regioni, rappresenta un riconoscimento importante per un professionista che ha sempre saputo coniugare l’approccio accademico e scientifico con un profondo senso delle istituzioni e delle dinamiche territoriali – precisa il comunicato. Per la nostra citt? e per l’Abruzzo ? motivo di grande orgoglio vedere uno dei suoi figli pi? autorevoli assumere un ruolo centrale nella governance del sistema sanitario nazionale – si apprende dalla nota stampa. Sono certo che Americo affronter? questa nuova sfida con la passione e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono, contribuendo a rafforzare il rapporto tra il livello centrale e le Regioni, e a promuovere politiche sanitarie capaci di garantire equit?, qualit? e prossimit? dei servizi ai cittadini – precisa la nota online. A nome della comunit? aquilana e a titolo personale, gli rivolgo un sincero augurio di buon lavoro”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

