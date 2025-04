L’Aquila, AGENDA URBANA A TORINO. Biondi: «Una struttura di missione per affiancare i Comuni nella gestione dei fondi europei». Il sindaco dell’Aquila e presidente di ANCI Abruzzo all’incontro con il vicepresidente della Commissione europea Fitto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:?Per migliorare l’efficacia della spesa e rendere davvero accessibili e attuabili i programmi europei serve una nuova struttura di missione, capace di accompagnare i Comuni – soprattutto quelli medi e piccoli – in un percorso concreto di attuazione?. Lo ha dichiarato il sindaco dell’Aquila e presidente di ANCI Abruzzo, Pierluigi Biondi, intervenendo questa mattina a Torino all’incontro “L’Agenda per le Citt?: le proposte dei Sindaci”, alla presenza del vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto – riporta testualmente l’articolo online. Un’iniziativa promossa da ANCI nazionale, alla quale hanno preso parte i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, di Regione e di Citt? Metropolitana, per un confronto sulle priorit? della nuova Politica di Coesione europea e sulle strategie urbane del futuro – Nel corso del suo intervento, Biondi ha rappresentato le istanze dell’Abruzzo e delle aree interne, sottolineando l’urgenza di riconoscere alle citt? medie un ruolo centrale nei processi di sviluppo – recita il testo pubblicato online. ?Citt? come L’Aquila – ha evidenziato – possono diventare snodi fondamentali tra le aree metropolitane e i territori interni, garantendo servizi, innovazione e opportunit?, anche grazie al riutilizzo del patrimonio edilizio inutilizzato e a politiche che alleggeriscano il carico umano delle grandi citt?.Il sindaco ha infine ribadito la necessit? di semplificare le procedure amministrative, per rendere pi? efficiente la capacit? di spesa e valorizzare il protagonismo dei territori nella costruzione delle politiche europee – si apprende dalla nota stampa. I lavori, introdotti dal sindaco di Torino e vicepresidente ANCI Stefano Lo Russo, si sono conclusi con l’intervento del presidente ANCI e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

