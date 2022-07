L’Aquila, Aggiornamento Albo esperti in ambito artistico culturale, pubblicato avviso per chiedere l’iscrizione. Da questo elenco l’amministrazione attingerà per la commissione di valutazione delle richieste di contributo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

stato pubblicato sull’albo pretorio on line del Comune dell’Aquila l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzata all’iscrizione dell’albo degli esperti in ambito artistico-culturale, per l’aggiornamento dell’albo stesso –

Previsto dal regolamento comunale per la concessione di provvidenze economiche per le attivit culturali, l’albo l’elenco dal quale la giunta comunale dovr attingere per ricostituire la commissione di valutazione per le richieste di contributi ordinari annuali e straordinari per le attivit culturali – precisa la nota online. La commissione, che resta in carica per due anni, opera senza oneri a carico del Comune – si apprende dalla nota stampa. Trattandosi di un aggiornamento, chi gi iscritto all’albo non dovr presentare la richiesta, ma, se vuole, pu aggiornare il curriculum (nel modulo per produrre la candidatura presente uno schema apposito).

L’albo risulta articolato in cinque sezioni di specializzazione, per una sola delle quali i soggetti interessati possono presentare la propria candidatura: 1) Musica, 2) Teatro e arti performative, 3) Arti visive ed audiovisive, 4) Grafica web e nuovi media, 5) Letteratura – si legge sul sito web ufficiale. Ai fini dell’iscrizione richiesto il conseguimento di un titolo di studio universitario, o anche post universitario, in uno di questi cinque settori specifici.

Le candidature vanno presentate entro le 23.59 del prossimo 24 agosto, esclusivamente per posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – postecert.it .

Tutte le informazioni sono contenute nell’avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune, a questo indirizzo https://www.albo-pretorio – riporta testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_453641_0_3.html , dove possibile scaricare anche il modulo per presentare la domanda – si legge sul sito web ufficiale.

