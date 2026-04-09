L’Aquila, Aggiudicati i lavori di sicurezza sismica della Chiesa di Santa Maria degli Angeli

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila, in qualit? di soggetto attuatore per conto della direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale del ministero della Cultura, ha aggiudicato i lavori relativi agli “Interventi di sicurezza sismica della Chiesa di Santa Maria degli Angeli o del Guasto”, che si trova appena fuori Porta Napoli, in zona Villa Comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con la determinazione dirigenziale n. 1098 del 26 marzo 2026, l’appalto ? stato affidato per un importo complessivo di circa 766 mila euro – recita il testo pubblicato online. L’intervento, interamente finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ? stato delegato al Comune dell’Aquila nel marzo 2025. L’ente ha quindi completato tutte le procedure necessarie per l’affidamento della progettazione e dei lavori, acquisendo le autorizzazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il progetto prevede il miglioramento sismico dell’intera struttura – con particolare riferimento alle murature e alle coperture – nonch? il restauro conservativo degli apparati architettonici e decorativi superstiti.La conclusione dei lavori ? prevista entro il prossimo 31 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online. “Grazie alla proficua collaborazione istituzionale con il ministero della Cultura e con la Soprintendenza, proseguiamo nel percorso di ricostruzione dei luoghi della memoria collettiva – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – in vista di un appuntamento strategico come quello di Capitale italiana della Cultura – La restituzione della Chiesa di Santa Maria degli Angeli rappresenta un ulteriore tassello nel recupero dell’identit? storica e culturale della nostra comunit?, favorendo la riappropriazione dei luoghi simbolo della citt?”.“Questo importante obiettivo si inserisce in un pi? ampio lavoro di ricomposizione del patrimonio ecclesiastico del territorio – Penso, per esempio, all’avvio dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari, nella frazione di Monticchio e alla restituzione al culto del Santuario di Santa Maria della Croce a Roio, all’iter per la ricostruzione delle chiese di Santa Maria Mediatrice a Valle Pretara, di Madonna del Carmine a Genzano di Sassa e di Santa Maria e San Biagio a Tempera, che siamo riusciti a sbloccare grazie al governo, con il comma 621 della Legge di bilancio 2026, che ci ha permesso di superare la norma che fino ad oggi impediva la ricostruzione degli edifici di culto non assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico – Grazie a questa modifica, pu? ora essere ripreso il percorso di ricostruzione pubblica restituendo una prospettiva concreta a luoghi centrali per la vita spirituale e sociale del quartiere e delle frazioni della citt?”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it