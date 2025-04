L’Aquila, Agir, Comunicato stampa presidente assemblea sindaci Biondi. Replica al vice presidente Consiglio regionale Blasioli

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Il Consiglio regionale e la commissione di vigilanza non esercitano alcun tipo di controllo sull’Agir, che ? un organismo indipendente, governato dai sindaci – Questo interesse nei confronti del Piano d’ambito che i primi cittadini devono predisporre risulta sospetto visto che attorno ai rifiuti girano molteplici interessi – aggiunge la nota pubblicata. L’Agir continua a fare il suo dovere e lo fa in maniera unitaria: si pensi che il presidente del consiglio direttivo ? un esponente del centrosinistra e non ci sono mai stati elementi di frizioni o di frattura – Ognuno si attenga alle proprie competenze: come io non interferisco sul lavoro di Blasioli da consigliere regionale, cos? lui non interferisca con quel che fanno i sindaci abruzzesi nelle loro legittime prerogative su un settore cos? delicato che di tutto ha bisogno, meno che di invasioni di campo disordinate”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Agir, l’Autorit? di gestione integrata dei rifiuti urbani della regione Abruzzo, rispetto alle affermazioni di Antonio Blasioli, vicepresidente del Consiglio regionale, che lo ha accusato di aver disertato la seduta della commissione – si apprende dalla nota stampa. “Mi sono premurato di avvisare il presidente della Commissione, Sandro Mariani, e ho provato ad avvisare anche il consigliere Blasioli, come dimostrano le chiamate in uscita dal mio cellulare – si apprende dalla nota stampa. Era sabato, ? vero, e capisco che mentre io stavo lavorando lui aveva il telefono staccato perch? non ha particolari impegni, ma avrebbe potuto almeno avere la cortesia di richiamare”, aggiunge Biondi.“Non solo cortesia nella relazione umana: quando si chiede al sindaco del comune capoluogo di regione, chiunque esso sia, di essere audito, anche la cortesia istituzionale vorrebbe che la data fosse quantomeno concordata”, conclude Biondi.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it