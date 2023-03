L’Aquila, Agricoltura, incontro al Masaf con sottosegretario D’Eramo. Assessore Taranta: “Al lavoro insieme su piano delle infrastrutture e sviluppo del biologico”

- Advertisement -

Nella sede del ministero dell’Agricoltura, Sovranit? alimentare e Foreste (Masaf), a Roma, si ? tenuto oggi un incontro istituzionale fra l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila, Fabrizio Taranta, e il sottosegretario Luigi D’Eramo –

Diversi i temi al centro della riunione – In particolare, l’emergenza siccit?, che sta colpendo tutto il Paese, inclusa la zona dell’aquilano, nonch? le possibili iniziative per valorizzare l’agricoltura e l’allevamento nelle aree interne e di montagna – si legge sul sito web ufficiale.

“Ringrazio, a nome mio e dell’amministrazione comunale, il sottosegretario D’Eramo per l’attenzione dimostrata alle problematiche di questo territorio – dichiara l’assessore Taranta – e per la disponibilit? a collaborare su una serie di iniziative finalizzate alla tutela e allo sviluppo del nostro settore primario, quello dell’agricoltura, al fine di favorirne lo sviluppo”.

Da parte sua, il sottosegretario D’Eramo, che ha tra le proprie deleghe l’agricoltura di montagna e delle aree interne, nonch? le infrastrutture necessarie allo sviluppo dei prodotti agricoli e biologici, ha evidenziato l’importanza di investire sui territori montani per contrastarne lo spopolamento e per tutelarne le tradizioni e i prodotti tipici, che ne rappresentano un valore aggiunto e le rendono uniche – si apprende dalla nota stampa.

“Quello odierno – spiega l’assessore Taranta – ? il primo di una serie di incontri nei quali porteremo avanti progetti condivisi per sostenere lo sviluppo dei prodotti “bio”, per potenziare i collegamenti viari e per realizzare un piano di invasi, necessario a risolvere le criticit? nelle aree interne dell’Appennino”.

