L’Aquila, Air show a Preturo: nota dell’assessore Giuliani e del consigliere Vittorini

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

“In considerazione del grave lutto che ha colpito le Frecce Tricolori, con la tragica scomparsa del capitano Alessio Ghersi, tutti gli appuntamenti di Maggio del Gruppo Acrobatico sono stati posti in riprogrammazione – si apprende dalla nota stampa. Tra questi c’? anche quello previsto nell’ambito dell’Air show presso l’Aeroporto dei Parchi di Preturo il 27 e 28 maggio prossimi – precisa la nota online. La speranza ? che l’esibizione delle Frecce Tricolori possa comunque essere confermata con la certezza, in caso negativo, della ricalendarizzazione nei prossimi mesi, per rendere omaggio alla memoria del pilota e onorare al meglio i 100 anni dell’Aeronautica militare, secondo anche la volont? manifestata dai vertici della forza amata”, cosi l’assessore Paola Giuliani con, delega all’Aeroporto, e il consigliere comunale, con delega alla valorizzazione dell’aeroporto dei Parchi, Livio Vittorini.

L’iniziativa prevista presso lo scalo di Preturo, ad ogni buon conto, si svolger? regolarmente con la partecipazione dell’Aeronautica Militare: nei prossimi giorni sar? reso noto il programma delle iniziative previste nell’ambito dei due giorni – precisa il comunicato. “Un programma ricco, con esibizioni per pi? di 5 ore di spettacolo con velivoli storici, interventi acrobatici con velivoli singoli, pattuglie con velivoli convenzionali e jet, nonch? la possibilit? per gli utenti di effettuare un giro in mongolfiera”, hanno concluso i due amministratori manifestando il proprio cordoglio per la scomparsa del Capitano Ghersi anche a nome della Municipalit? aquilana – si legge sul sito web ufficiale.

