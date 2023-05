L’Aquila, Air Show L’Aquila, sabato e domenica la kermesse all’aeroporto dei Parchi dell’Aquila

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Si svolger? sabato 27 e domenica 28 maggio, all’aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro” di Preturo (L’Aquila), l’Air Show L’Aquila 2023, la manifestazione organizzata dalla Sunrise Aviation, societ? che gestisce lo scalo dietro concessione del Comune capoluogo d’Abruzzo, in collaborazione con l’Aeroclub di Roma – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa ? stata promossa dall’amministrazione comunale in occasione del centenario dell’Aeronautica militare e gode di un finanziamento di 100mila euro messo a disposizione dalla Regione Abruzzo “il cui presidente, Marco Marsilio va ringraziato unitamente all’amministrazione regionale abruzzese per la sensibilit? dimostrata – hanno commentato il sindaco Pierluigi Biondi e il consigliere comunale delegato all’aeroporto, Livio Vittorini – per un evento che rilancia l’immagine e le potenzialit? del nostro aeroporto – A ci? si aggiunga che l’Air Show L’Aquila sar? un sicuro volano per un auspicabile ritorno turistico di un territorio che, da qualche anno a questa parte, ? al centro dell’attenzione di tanti visitatori”.

L’evento – recita il testo pubblicato online. Gli appuntamenti principali, che si articoleranno dalle 9 alle 18 in entrambi i giorni, riguarderanno l’esposizione di velivoli storici a cura dell’Historical Aircraft Group, nonch? di alianti, elicotteri e altri velivoli e materiali legati alla disciplina del volo – riporta testualmente l’articolo online. Verranno inoltre allestiti uno stand di cultura aeronautica e mostre fotografiche – si apprende dalla nota stampa. Previsti intrattenimenti per bambini, esibizioni di velivoli storici, voli acrobatici e pattuglie con velivoli convenzionali e jet. Sar? possibile salire su una mongolfiera e fare voli introduttivi in aereo – aggiunge testualmente l’articolo online. Sunrise Aviation ha comunicato che, per fruire di queste opportunit?, occorrer? prenotarsi direttamente all’aeroporto, segnatamente alla scuola di volo della societ?, e che sar? data priorit? alle persone diversamente abili e a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con altezza minima di 1 metro e 20.

La viabilit?. Dalle 7.30 di sabato 27 maggio e fino alle 20 di domenica 28 maggio sar? istituito un senso unico di marcia in direzione della strada provinciale 33. Sar? inoltre vietata la sosta con rimozione, nello stesso arco di tempo, sul lato sinistro del predetto senso di marcia in via dell’Aeroporto, via Carlo D’Angi? e via delle Vignole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

I bus navetta – viene evidenziato sul sito web. Dalle 9.30 alle 20.30 dei due giorni dedicati alla manifestazione saranno operativi dei bus navetta che collegheranno il parcheggio di piazza Sandro Pertini (il piazzale ex Italtel che si trova a Pile) con l’aeroporto, attraversando via Mulino di Pile, la statale 17, il parcheggio situato al Tecnopolo, via Falcone (Reiss Romoli), via Borsellino, viale delle Fiamme Gialle (parcheggio esterno alla scuola degli ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza). Al ritorno, i mezzi percorreranno via dell’Aeroporto, Coppito, via Falcone, parcheggio del Tecnopolo, la statale 17, via Mulino di Pile, fino al capolinea di piazza Sandro Pertini.

Diversamente abili – precisa il comunicato. Le auto con a bordo persone con disabilit? motoria, munite di contrassegno, potranno usufruire di parcheggi riservati presso l’aeroporto dei Parchi.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it