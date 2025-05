L’Aquila al 9° posto in Italia per qualità della vita dei bambini. Tursini: “Risultato che premia il lavoro svolto e ci sprona a fare ancora meglio”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:L’Aquila conquista il 9? posto a livello nazionale nella classifica del Sole 24 Ore per la qualit? della vita dei bambini, posizionandosi prima tra tutte le province abruzzesi – Un traguardo significativo che fotografa un contesto in cui i pi? piccoli possono crescere con maggiori opportunit?, servizi adeguati e condizioni di vita favorevoli.“Questo risultato, che fa riferimento a tutta la Provincia – dichiara l’assessore alle Politiche sociali, educative e scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini – rappresenta comunque una conferma del percorso intrapreso dalla nostra amministrazione comunale – ? il frutto di un lavoro costante e condiviso, che mette al centro i bisogni delle famiglie e dei pi? piccoli – precisa il comunicato. Continueremo a investire in servizi, strutture e progettualit? che rendano L’Aquila sempre pi? a misura di bambino – aggiunge testualmente l’articolo online. Un obiettivo che si inserisce nella nostra visione pi? ampia di citt? accogliente e inclusiva, in vista anche dell’importante riconoscimento di Capitale italiana della Cultura 2026.”La classifica, basata su 15 indicatori, valuta aspetti come la spesa sociale per famiglie e minori, il verde attrezzato, la diffusione dei servizi per l’infanzia, la presenza di palestre e mense scolastiche, il numero di pediatri, i progetti del PNRR per l’istruzione e l’indice sport e bambini.Il Comune dell’Aquila accoglie questi risultati come uno stimolo a proseguire con determinazione nel percorso di crescita e miglioramento del benessere collettivo – aggiunge testualmente l’articolo online.

