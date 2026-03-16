L’Aquila al fianco delle donne e del popolo iraniano

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Le consigliere comunali di maggioranza, Maura Castellani, Gloria Nardecchia, Laura Cococcetta, Silvia D’Angelo, Katia Persichetti, Tiziana Del Beato, Maria Luisa Ianni, Claudia Pagliariccio, Daniela Bontempo, con una richiesta di convocazione di Consiglio comunale straordinario aperto, hanno portato in discussione un Ordine del Giorno a sostegno delle donne iraniane e dell’intero popolo iraniano, da anni impegnati in una coraggiosa lotta per la libert?, i diritti civili e la dignit?.La mobilitazione della societ? civile iraniana, guidata in particolare dalle donne, rappresenta oggi uno dei simboli pi? forti della difesa dei diritti fondamentali.Di fronte a queste istanze, riteniamo doveroso che anche le istituzioni locali esprimano con chiarezza la propria solidariet? e vicinanza – si legge sul sito web ufficiale. L’Ordine del Giorno proposto dalle consigliere di maggioranza e dai Consiglieri di minoranza Enrico Verini e Gianni Padovani, ? stato votato favorevolmente dai proponenti e dall’intera maggioranza, con l’ astensione degli altri gruppi di minoranza – si legge sul sito web ufficiale. L’ordine del giorno ha inteso ribadire il sostegno della citt? dell’Aquila ai valori universali della libert?, dell’uguaglianza e del rispetto dei diritti umani, condannando ogni forma di repressione e violenza nei confronti di chi manifesta pacificamente per tali principi – Nel corso della seduta, ? stata data la possibilit? a molti e molte iraniani ed iraniane di intervenire nella sede istituzionale del Comune dell’ Aquila, portando la loro testimonianza diretta ed il grido di aiuto di un popolo che continua a chiedere libert?, dignit? ed il rispetto dei diritti fondamentali.Fra gli intervenuti Azadeh Sharit, Roshanak Amindari, Homanyoun Effati, Matin Mahmoud Kav? e con il collegamento da remoto del Dott. Pejman Abdolmohammad, Professore associato in Relazioni Internazionali del Medio Oriente all’Universit? di Trento – riporta testualmente l’articolo online. L’Aquila, citt? che ha conosciuto la sofferenza ma anche la forza della ricostruzione e della solidariet? internazionale, rappresenta naturalmente luogo simbolo di resilienza e dialogo tra popoli – Proprio per la sua storia, la nostra citt? pu? e deve farsi promotrice di un messaggio di pace, diritti e libert?. Con questa iniziativa, proseguono le consigliere di maggioranza, abbiamo voluto affermare che le istituzioni locali non sono indifferenti di fronte alle battaglie per i diritti fondamentali e che anche dai territori pu? partire una voce chiara a sostegno della democrazia e della dignit? umana – viene evidenziato sul sito web. L’Aquila deve continuare a essere una citt? aperta al mondo, capace di trasformare la propria esperienza di resilienza in un ponte di dialogo e solidariet? internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it