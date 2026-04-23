L’Aquila, Al Teatro Stabile d’Abruzzo la gestione degli eventi del Teatro Comunale e del Teatro San Filippo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila ha definito gli indirizzi per la gestione delle rappresentazioni teatrali e delle iniziative di valorizzazione culturale da realizzarsi presso il Teatro San Filippo e il Teatro Comunale “Nazzareno De Angelis”.Con delibera di giunta comunale, la gestione artistica e organizzativa delle attivit? ? stata affidata alla competenza e professionalit? dell’Ente Teatrale Regionale – Teatro Stabile d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il Comune provveder? alla redazione dei disciplinari che saranno sottoposti al Teatro Stabile d’Abruzzo attraverso le proprie strutture tecniche e dirigenziali – aggiunge la nota pubblicata. Per quanto riguarda il Teatro San Filippo, il disciplinare dovr? tener conto dei termini, delle modalit? e delle condizioni previste dalla convenzione stipulata il 9 marzo tra il Prefetto dell’Aquila, in rappresentanza del Fondo Edifici di Culto, proprietario dell’immobile, il Comune dell’Aquila e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo – recita il testo pubblicato online. Il Teatro San Filippo ? stato restituito alla collettivit? venerd? scorso, mentre il Teatro Comunale “Nazzareno De Angelis” torner? pienamente fruibile nei prossimi mesi, al termine degli interventi in corso – recita il testo pubblicato online. “Il Teatro Stabile d’Abruzzo, per il suo ruolo nella diffusione del teatro nazionale, d’arte, di tradizione e contemporaneo, si ? sempre distinto per le elevate finalit? artistiche, culturali e sociali della propria attivit?. A conferma di ci?, va ricordato l’importante punteggio assegnato nel 2025 dalla Commissione consultiva per il teatro del ministero della Cultura che rappresenta un significativo riconoscimento anche alla strategia di rilancio avviata dal TSA” ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – “L’affidamento della gestione di due luoghi identitari della citt?, come il Teatro Comunale e il Teatro San Filippo, costituisce una ulteriore opportunit? per l’Amministrazione comunale di valorizzare questi spazi e garantirne una pi? ampia fruizione da parte della collettivit?, nel quadro delle iniziative di Capitale italiana della Cultura”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it