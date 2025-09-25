L’Aquila, Al via i lavori di costruzione del secondo lotto della scuola dell’infanzia “Pettino-Vetoio” che accoglierà 150 bambini distribuiti in cinque classi

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Stamane il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha effettuato la posa della prima pietra nell’area dell’intervento in via Madonna di Pettino – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto ? finanziato con 2,6 milioni di euro stanziati attraverso la delibera Cipe 72/2020.La conclusione dei lavori ? prevista per luglio del prossimo anno – riporta testualmente l’articolo online. Il nuovo edificio – che sostituisce i Musp realizzati all’indomani del sisma del 2009 e l’adiacente struttura prefabbricata della frazione – sar? realizzato con strutture in acciaio e cemento armato – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre alle aule per la didattica, ospiter? spazi per attivit? motoria, ludico-ricreative, una mensa e aree esterne per iniziative all’aperto – recita il testo pubblicato online. “Questo intervento – ha spiegato il sindaco Biondi – completa e integra l’offerta formativa in una delle zone pi? popolose della citt?, dove a febbraio dello scorso anno abbiamo gi? inaugurato il primo lotto della “Pettino-Vetoio”, situato accanto alla nuova scuola in costruzione – Si tratta di una realt? moderna e funzionale, pensata per alunni, docenti e personale scolastico – Le frazioni rappresentano una risorsa fondamentale per la nostra comunit? e per questo stiamo investendo molto, anche con le risorse del Pnrr, per renderle pi? accoglienti, rigenerate e dotate dei servizi di cui le famiglie hanno bisogno – recita il testo pubblicato online. Come amministrazione, inoltre, siamo impegnati a garantire che ogni plesso scolastico risponda ai pi? elevati standard di sicurezza ed efficienza”.Sulla ricostruzione degli edifici scolastici, ad oggi sono stati conclusi 4 interventi per un valore complessivo di circa 12,7 milioni di euro; 8 i cantieri attualmente in corso o gi? appaltati, pari a quasi 44 milioni di euro; 6 gli interventi in fase di progettazione o appalto, per oltre 53 milioni di euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Complessivamente si tratta di investimenti che superano i 111 milioni di euro, resi possibili dall’integrazione tra risorse per la ricostruzione, fondi del Pnrr e ulteriori stanziamenti del Cipess.

