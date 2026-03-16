L’Aquila, Al via i lavori di rifacimento della pista di atletica leggera “Isaia Di Cesare” a Piazza d’Armi

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Prendono il via i lavori di riqualificazione tecnica e funzionale della pista di atletica leggera “Isaia Di Cesare”, situata nell’area sportiva di Piazza d’Armi – precisa il comunicato. Questa mattina si ? svolta la cerimonia di avvio dei lavori alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dell’assessore con delega allo Sport, Vito Colonna – I lavori prevedono la completa rimozione e ricostruzione della stratigrafia del campo di gara, oltre al ripristino delle relative pertinenze tecniche – si apprende dalla nota stampa. L’opera, della durata prevista di circa un anno, ha un importo complessivo di 2 milioni di euro ed ? interamente finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021–2027. Il rifacimento si ? reso necessario a causa del progressivo deterioramento del manto e degli strati di base della pista – Il rinnovamento dell’impianto consentir? di accogliere attivit? motorie e sportive a diversi livelli e di continuare a ospitare eventi di carattere nazionale, grazie all’installazione di materiali di ultima generazione e di nuove attrezzature a servizio della struttura – “Con questa opera si conclude un percorso di valorizzazione dell’intera area sportiva di Piazza d’Armi, che negli ultimi anni ? stata interessata da numerosi lavori di riqualificazione delle strutture esistenti e dalla realizzazione di nuovi servizi a supporto degli impianti, finanziati con fondi del Piano Nazionale Complementare – hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore allo Sport, Vito Colonna – Il rifacimento della pista di atletica conferma ancora una volta l’attenzione che l’Amministrazione riserva alla promozione della pratica sportiva in citt? e al benessere della comunit?, anche attraverso il costante sostegno alle societ? sportive del territorio”.Del programma di riqualificazione dell’area di Piazza d’Armi fanno parte i lavori di riqualificazione del campo da rugby, con la realizzazione e il completamento degli spogliatoi e della club house per oltre 1 milione di euro, il nuovo impianto di illuminazione a led del campo da gioco finanziato con 150 mila euro e la tribuna a servizio dell’impianto, realizzata con fondi del Piano nazionale complementare per circa 500 mila euro – recita il testo pubblicato online. Nell’area sono stati inoltre realizzati interventi sulla palestra di basket di Piazza d’Armi, tra cui la nuova struttura polifunzionale con spogliatoi e spazi socio-culturali per circa 614 mila euro, lavori di efficientamento energetico per 400 mila euro e interventi per il ripristino dell’agibilit? e l’adeguamento antincendio per 300 mila euro – A questi si aggiunge il completamento della sala polifunzionale al primo piano degli spogliatoi, dedicata alla memoria di Giuliana Turco, per circa 148 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Completano il quadro degli interventi la realizzazione della pista Pump Track per BMX e mountain bike, con un investimento di 350 mila euro, e il progetto per una struttura coperta polivalente destinata ad attivit? sociali, ricreative e sportive, per circa 161 mila euro – “Oltre agli interventi gi? descritti, ? volont? dell’Amministrazione comunale procedere anche con la riqualificazione dello skatepark e del parcheggio limitrofo, per i quali la progettazione esecutiva ? attualmente in fase di realizzazione – si apprende dalla nota stampa. Nel complesso, gli interventi programmati e realizzati contribuiscono a rafforzare il ruolo di Piazza d’Armi come uno dei principali poli sportivi, sociali e aggregativi della citt?, destinato a ospitare attivit?, eventi e iniziative rivolte alla comunit?”, hanno concluso il sindaco dell’Aquila e l’assessore allo Sport.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it