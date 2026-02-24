L’AQUILA: AL VIA IL CANTIERE DEL NUOVO CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SALESIANO

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Un presidio educativo per i giovani, il lavoro e lo sviluppo del territorioPrende ufficialmente avvio all’Aquila il cantiere per la realizzazione del nuovo Centro di Formazione Professionale salesiano, intervento che restituisce alla citt? uno spazio storicamente significativo per la crescita educativa, sociale e professionale delle giovani generazioni.L’edificio, per decenni punto di riferimento per l’oratorio salesiano e per numerose attivit? formative e socio-educative rivolte ai giovani aquilani, torna oggi a vivere dopo i gravi danni subiti a seguito del sisma del 2009. La ripresa dei lavori rappresenta un passaggio simbolico e concreto nel percorso di ricostruzione della citt?, non solo dal punto di vista infrastrutturale, ma anche educativo e comunitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto mira alla realizzazione di un moderno Centro di Formazione Professionale capace di coniugare tradizione educativa salesiana e innovazione formativa, offrendo ai giovani percorsi orientati all’acquisizione di competenze professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e rispondenti ai fabbisogni del sistema produttivo locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il sostegno delle istituzioniLa ripartenza del cantiere ? il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni civili, realt? educative e territorio – recita il testo pubblicato online. Un sentito ringraziamento viene rivolto al Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che ha sostenuto con convinzione il recupero e la riattivazione di questo presidio educativo riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della citt?. Lo stesso ha dichiarato:“Restituire ai giovani e alle loro famiglie un luogo storico e simbolico come il Centro di formazione professionale salesiano ci riempie di orgoglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di un presidio educativo di assoluto valore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della citt?. La presenza salesiana ha segnato profondamente la storia dell’Aquila, accompagnando generazioni di ragazzi nella crescita umana e professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oggi questa tradizione educativa riparte con uno sguardo rivolto al futuro, capace di rispondere ai bisogni formativi e occupazionali del territorio – recita il testo pubblicato online. Come Amministrazione comunale abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto perch? crediamo che la vera ricostruzione passi attraverso l’educazione, il lavoro e la capacit? di offrire ai giovani prospettive concrete – si apprende dalla nota stampa. La collaborazione tra istituzioni, realt? educative e imprese dimostra come, quando si lavora insieme per il bene comune, sia possibile costruire percorsi capaci di generare valore sociale ed economico per l’intera comunit?”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it