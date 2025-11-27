L’Aquila: al via la progettazione della “Ciclovia dei Sabini”

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila avvia il percorso per la realizzazione della “Ciclovia dei Sabini”, un nuovo intervento strategico dedicato alla mobilit? dolce nella zona Ovest della citt? “L’iniziativa si inserisce nella pi? ampia strategia dell’Amministrazione volta a potenziare la rete ciclabile territoriale, favorendo modalit? di spostamento sostenibili e promuovendo, al tempo stesso, la valorizzazione delle numerose frazioni e dei luoghi identitari del territorio aquilano – ” Dichiarano in una nota gli amministratori aquilani Alessandro Maccarone (L’Aquila Protagonista), Livio Vittorini (Fdi), Roberto Tinari (Udc) e Gianluca Marinelli (Lega). “Obiettivo dell’intervento ? il miglioramento dell’accessibilit? e della connettivit? delle aree peri-urbane, oltre alla promozione del cicloturismo e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della citt?.” “La progettazione di fattibilit? tecnico-economica della Ciclovia dei Sabini consentir? di collegare e rendere facilmente accessibili, anche ai visitatori e ai cicloturisti, alcune delle aree di maggior pregio storico e archeologico della citt?, come l’area archeologica di Amiternum, nella zona ovest, antica citt? di origini sabine, la Chiesa di San Michele Arcangelo le Catacombe di San Vittorino”. “Un elemento di rilievo dell’intervento, da circa 2 milioni di euro, riguarda la realizzazione di 11 km di percorsi secondari in promiscuo con il traffico veicolare, sviluppati lungo strade interpoderali esistenti e gi? previsti dal Biciplan. Tali percorsi permetteranno di migliorare la connessione tra le frazioni di Coppito, Sassa, Preturo e San Vittorino e i diversi punti di interesse presenti nell’area ovest della citt?, integrandosi con gli altri progetti comunali dedicati alla mobilit? ciclabile, come la Pista polifunzionale della Valle dell’Aterno, l’Anello ciclopedonale nella zona Guardia di Finanza ed il percorso cicloturistico “Amiternum su due ruote”, finanziato con il bando nazionale Bici in Comune”. “La nuova rete di collegamenti – continuano – che si svilupper? lungo l’asse della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, l’aeroporto dei Parchi dei Parchi “Giuliana Tamburro”, baricentrico per il progetto, e il futuro centro di formazione nazionale dei Vigili del Fuoco permetter? di valorizzare in chiave sostenibile il patrimonio storico-archeologico del territorio e di rafforzare un modello di mobilit? rispettoso dell’ambiente e orientato allo sviluppo turistico – Siamo particolarmente soddisfatti per l’avvio di questo nuovo progetto, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una citt? pi? sostenibile, accessibile e attenta al proprio patrimonio storico – riporta testualmente l’articolo online. Con questo spirito ringraziamo il sindaco Pierluigi Biondi e l’Assessore Paola Giuliani per l’impegno costante e la visione con cui hanno reso possibile questo importante risultato, frutto di un lavoro condiviso e di una programmazione attenta alle esigenze delle nostre comunit? e dei nostri territori”, concludono – riporta testualmente l’articolo online.

