L’Aquila, Al via la revisione dello Statuto comunale

La quarta Commissione del Consiglio comunale dell'Aquila, Affari istituzionali e Regolamenti, avvia l'esame della revisione dello Statuto comunale. Lo rende noto il presidente dell'organismo, Gloria Nardecchia.

“La seduta – spiega Nardecchia – ? convocata per marted? 10 ottobre e sar? incentrata sulla bozza di revisione del titolo primo dello Statuto, che riguarda i principi generali – La proposta di modifica riguarda, tra l’altro, l’introduzione dell’espresso richiamo ai principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta Europea delle Autonomie locali; i lavori della Commissione proseguiranno in successive riunioni per esaminare le proposte di modifica e di integrazione degli altri titoli”.

Il presidente Nardecchia ha espresso "soddisfazione per il lavoro svolto, unitamente al Segretario Generale, Lucio Luzzetti, e al personale che coadiuva questa operazione. A loro va il mio ringraziamento".

“Lo Statuto Comunale vigente – ha concluso Gloria Nardecchia – fu approvato dal Consiglio comunale nel 2001 e l’ultima modifica risale al 2011 allorquando venne introdotto l’articolo 2 bis istitutivo del lutto cittadino per la commemorazione delle vittime del sisma del 6 Aprile 2009. Successivamente fu oggetto di un accurato studio preordinato alla revisione promosso dall’allora dirigente comunale, Paola Giuliani. Auspico che i lavori della quarta commissione procedano fattivamente e speditamente, per poter sottoporre in tempi brevi al Consiglio Comunale il testo definitivo del nuovo Statuto”.

