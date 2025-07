L’Aquila, Alberi Parco Polsinelli, De Santis “Polemiche strumentali, sinistra in campagna elettorale perenne. Offende onestà e serietà di tecnici e uffici. Intervento autorizzato e necessario”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“E’ del tutto strumentale la polemica che sta cavalcando una parte di opposizione di centrosinistra negli ultimi giorni – precisa il comunicato. Il taglio di alcuni alberi in corrispondenza del parco antistante l’ex Caserma Rossi ? assolutamente autorizzato e, come tutto il progetto, ? corredato dai i pareri necessari richiesti dalla legge – Affermare il contrario ? un’accusa gravissima e se a farla sono dei consiglieri comunali risulta anche offensiva nei confronti dell’operato di tecnici e uffici – aggiunge la nota pubblicata. Riguardo invece le associazioni, che svolgono un’importante funzione di sensibilizzazione sui temi ambientali, abbiamo gi? avuto modo di incontrarne delle rappresentanze presso gli uffici comunali e di fornire loro risposte riguardo dubbi ed osservazioni sollevate con l’illustrazione degli elaborati progettuali, che ribadisco sono pubblici e a disposizione di tutti – precisa la nota online. Il progetto parla chiaro: verranno ripiantati il doppio degli alberi di dimensioni significative e nel suo insieme prevede, inoltre, la riconversione di aree oggi asfaltate in aree destinate invece interamente a verde permeabile e parco pubblico per un totale di quasi 5mila mq. E poi ancora: il recupero delle acque piovane per l’irrigazione, oggi assente, di tutto il parco, l’uso di materiali eco-compatibili nel rispetto dei principi pi? stringenti per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente CAM e DNSH, l’istallazione di pensiline fotovoltaiche per abbattere il consumo di energia di origine fossile, gli stalli destinati all’uso di navette elettriche per i collegamenti con il centro storico, ecc ecc. In breve: ad opera conclusa L’Aquila avr? acquistato una nuova area alle porte del centro storico con 400 parcheggi, un’area verde con superfici raddoppiate, alberature compatibili con le opere realizzate e la zona e, numericamente e qualitativamente, superiori a quelle esistenti.” Francesco De Santis, assessore alle politiche urbanistiche della citt? dell’Aquila

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it