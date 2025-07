L’Aquila, Alberto Mazzocco nuovo presidente ISA, le congratulazioni del sindaco Biondi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“Esprimo, a nome dell’intera Municipalit? aquilana e a titolo personale, le pi? vive congratulazioni ad Alberto Mazzocco per la sua elezione a presidente dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese – Una circostanza che rappresenta il giusto riconoscimento a una figura di alto profilo, che ha sempre dimostrato passione, competenza e dedizione tanto nell’attivit? professionale quanto nell’impegno civico e politico – recita il testo pubblicato online. Sono certo che guider? con visione e rigore una delle realt? culturali pi? rappresentative della nostra regione, di cui il Comune dell’Aquila, oltre a essere socio fondatore, ? da sempre sostenitore e primo partner istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Voglio inoltre ringraziare il presidente uscente, Bruno Carioti, per il lavoro svolto in questi anni con seriet? e spirito di servizio, anche in passaggi particolarmente complessi – aggiunge la nota pubblicata. Con il nuovo presidente e con l’intero CdA dell’ISA, ci prepariamo ad affrontare con rinnovato slancio la sfida di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, certi che la musica e l’eccellenza delle nostre istituzioni culturali saranno protagoniste di questo percorso straordinario”.Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

