L’Aquila, Albo rilevatori statistici

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Per poter effettuare le Indagini statistiche ed il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni per conto dell’Istat e dell’Amministrazione comunale con apposita determinazione dirigenziale, la n. 2100 del 5.05.2025, ? stato approvato l’avviso di selezione pubblica per titoli per la costituzione di un Albo di Rilevatori Statistici valido per il triennio luglio 2025 – giugno 2028.La domanda, avente come oggetto “BANDO_RILEVATORE_STATISTICO, dovr? essere indirizzata all’Ufficio di Statistica del Comune dell’Aquila attraverso una delle seguenti modalit?: L’Avviso e la modulistica sono pubblicati sul sito internet del Comune dell’Aquila e sono consultabili al seguente link: https://www.comune – laquila – viene evidenziato sul sito web. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1100.html

