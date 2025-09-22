- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 22, 2025
Attualità

L’Aquila, All’Aquila, Capitale della Cultura 2026, il premio “Eccellenze culturali d’Italia”.  Il sindaco Biondi ritira il premio nel corso di Naxoslegge – Festival delle narrazioni, della lettura e del libro

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Giardini Naxos, 21 settembre 2025Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ritirato oggi a Giardini Naxos, in provincia di Messina, il premio “Eccellenze culturali d’Italia” conferito alla citt? nell’ambito di Naxoslegge – Festival delle narrazioni, della lettura e del libro – recita il testo pubblicato online. La cerimonia di premiazione si ? svolta in occasione dell’apertura del festival – giunto quest’anno alla XV edizione sotto la direzione artistica di Fulvia Toscano, assessore alla Cultura del comune siciliano – che coinvolge, oltre a Giardini Naxos, anche Messina, Catania e Letojanni, con oltre 60 ospiti tra scrittori, studiosi, artisti e operatori culturali.“Ricevere a nome dell’Aquila un riconoscimento cos? prestigioso mi riempie d’orgoglio – Anche questo premio valorizza il percorso di rigenerazione che abbiamo costruito negli anni, ponendo la cultura come motore di sviluppo e di rilancio del territorio, nel passaggio da ‘citt? terremotata’ a ‘citt? del terremoto’, fino al traguardo di Capitale italiana della Cultura 2026. Questo riconoscimento parla anche alle aree interne dell’Appennino centrale, di cui L’Aquila ? punto di riferimento: la nostra ambizione ? continuare a rappresentarle, valorizzando patrimoni, comunit? e talenti in una prospettiva nazionale e internazionale”.Nel contesto della stessa iniziativa sono stati premiati, tra gli altri, Raffaello De Ruggieri, gi? sindaco di Matera, Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, Salvatore Sutera, sindaco di Gibellina, citt? proclamata Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, Antonella Corrao, presidente Comitato scientifico Fondazione “Orestiadi di Gibellina”, Antonio Calbi, direttore dell’Istituto italiano di Cultura di Parigi, Giuseppe Carmeni, presidente della pro loco Giardini Naxos, Filippo Grasso, dell’Universit? di Messina, Paolo Della Sega, consulente di Capitale Italiana della Cultura 2028, Giuseppe Culicchia, scrittore e direttore della Fondazione circolo dei lettori di Torino, Stenio Solinas, scrittore e giornalista, Carlo Muratori, cantante e musicista, Antonio Presti, imprenditore e mecenate – Il sindaco Biondi ha ricevuto il premio dal sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

