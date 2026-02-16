L’Aquila, All’Aquila il 17 febbraio il “Carnevale sociale” celebra le famiglie e la socialità

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un Carnevale che unisce, che attraversa i quartieri e mette al centro le famiglie – Martedi 17 febbraio, alle ore 16:30, prender? il via dalla Fontana Luminosa il corteo del “Carnevale sociale”, un grande momento di festa e partecipazione che arriver? fino a Piazza Duomo, trasformando il cuore della citt? in uno spazio di creativit?, inclusione e condivisione – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa rientra nel progetto dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila “Presidi di Solidariet?” e coinvolge scuole, associazioni, cooperative sociali e realt? educative del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione conferma cos? la propria attenzione verso l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alla genitorialit?, investendo su iniziative che promuovono coesione sociale e inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Diamo un messaggio chiaro alle famiglie aquilane: l’Assessorato alle Politiche sociali e il Comune dell’Aquila sono al loro fianco, non solo con i servizi ma con occasioni di incontro e partecipazione”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.L’invito ? rivolto a tutte le famiglie: maschere, colori e fantasia e all’arrivo in Piazza Duomo saranno consegnati gadget ai partecipanti e si terranno momenti di animazione e musica, per un pomeriggio che vuole essere simbolo di una citt? viva, accogliente e capace di guardare al futuro partendo dai pi? piccoli.

