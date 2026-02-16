- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, All’Aquila il 17 febbraio il “Carnevale sociale” celebra le famiglie e...
Attualità

L’Aquila, All’Aquila il 17 febbraio il “Carnevale sociale” celebra le famiglie e la socialità

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Un Carnevale che unisce, che attraversa i quartieri e mette al centro le famiglie – Martedi 17 febbraio, alle ore 16:30, prender? il via dalla Fontana Luminosa il corteo del “Carnevale sociale”, un grande momento di festa e partecipazione che arriver? fino a Piazza Duomo, trasformando il cuore della citt? in uno spazio di creativit?, inclusione e condivisione – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa rientra nel progetto dell’Assessorato alle Politiche sociali del Comune dell’Aquila “Presidi di Solidariet?” e coinvolge scuole, associazioni, cooperative sociali e realt? educative del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Amministrazione conferma cos? la propria attenzione verso l’infanzia, l’adolescenza e il sostegno alla genitorialit?, investendo su iniziative che promuovono coesione sociale e inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Diamo un messaggio chiaro alle famiglie aquilane: l’Assessorato alle Politiche sociali e il Comune dell’Aquila sono al loro fianco, non solo con i servizi ma con occasioni di incontro e partecipazione”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.L’invito ? rivolto a tutte le famiglie: maschere, colori e fantasia e all’arrivo in Piazza Duomo saranno consegnati gadget ai partecipanti e si terranno momenti di animazione e musica, per un pomeriggio che vuole essere simbolo di una citt? viva, accogliente e capace di guardare al futuro partendo dai pi? piccoli. 

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it