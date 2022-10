L’Aquila, All’Aquila la 10° Coppa Italia di calcio a 5 delle Polizie municipali, domani la presentazione

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Dal 12 al 15 ottobre si disputa all’Aquila la 10^ Coppa Italia Aspmi di calcio a 5, riservata alle polizie municipali e locali di tutta Italia – viene evidenziato sul sito web.

La manifestazione rientra nel ricco calendario di eventi di L’Aquila Citt? europea dello Sport 2022 e sar? presentata domani, marted? 11 ottobre alle ore 11,00, al Comando di polizia municipale di via Edoardo Scarfoglio, nella sala conferenze “Franco Troiani”.

La Coppa Italia ? ormai stabilmente parte del calendario nazionale dell’Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia (Stella di Bronzo al merito sportivo dal Comitato Olimpico Italiano), e l’edizione 2022 acquista un rilievo ulteriore non solo per la scelta che ha premiato la citt? dell’Aquila, ma perch? in tale scelta rivive lo spirito di solidariet? che numerosissime polizie municipali manifestarono nell’emergenza terremoto del 2009.

