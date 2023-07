L’Aquila, All’ex caserma Rossi il comando provinciale dei vigili del fuoco. Biondi: “Sarà potenziata la struttura del corpo che è nel cuore degli Aquilani”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Sar? realizzato all’interno dell’ex caserma Rossi il nuovo comando provinciale dell’Aquila dei vigili del fuoco – recita il testo pubblicato online. ? quanto previsto dall’addendum all’accordo attuativo tra il Comune e vari soggetti istituzionali, che ha avuto il via libera da parte della giunta e che sar? in discussione nella seduta del Consiglio comunale di sabato 29 luglio – recita il testo pubblicato online.

La delibera, proposta dall’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, modifica parzialmente l’intesa gi? sottoscritta tra la Municipalit? capoluogo d’Abruzzo, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna), la Regione Abruzzo, l’Agenzia del demanio e il dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno – recita il testo pubblicato online. Con tale accordo, era stato previsto che la struttura militare in questione venisse in parte destinata al Comune, mentre altra parte veniva lasciata al Demanio per le esigenze della Difesa e di altre eventuali strutture di Stato – recita il testo pubblicato online.

Il sindaco Pierluigi Biondi ha espresso “profonda soddisfazione per il traguardo raggiunto, in quanto – ha aggiunto – l’Amministrazione comunale mette in condizione il corpo nazionale in questione di avere una sede certa, che potr? essere potenziata quanto a servizi, e che soprattutto sar? a completa disposizione delle donne e degli uomini appartenenti a quell’organizzazione che, per l’eccezionale impegno profuso a tutto campo all’indomani del terremoto del 6 aprile 2009, ? e rester? sempre nel cuore degli Aquilani”.

“L’addendum varato dalla Giunta e che sar? posto all’attenzione del Consiglio – ha spiegato il Daniele Ferella, il consigliere comunale che ha dal sindaco la delega specifica ai rapporti con i Vigili del fuoco – prevede che il Comune ceder? un pezzo dell’area della Rossi che ha avuto in assegnazione per la ricostruzione del comando provinciale dei Vigili del fuoco – recita il testo pubblicato online. ? una notizia tanto aspettata e di cui, come Amministrazione siamo estremamente soddisfatti”.

