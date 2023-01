L’Aquila, Alpini: IX Reggimento Alpini assume comando missione in Kosovo, gli auguri del sindaco ai militari in missione

- Advertisement -

“Una nuova missione, che le donne e gli uomini del IX Reggimento Alpini al comando del Colonnello Mario Bozzi affronteranno con la professionalit?, le competenze e le capacit? che la comunit? aquilana ben conosce e ha avuto modo di apprezzare nel corso del tempo, a partire dall’emergenza post sisma 2009 sino a quella generata dalla pandemia – viene evidenziato sul sito web. Al contingente che assume il Comando del Regional Command – West (RC – W) nell’ambito della missione Kfor, accompagnato dalla Bandiera di Guerra e dai colori aquilani, giungano i migliori auguri di buon lavoro per l’importante compito che li attende nei mesi a venire, durante i quali porter? con s? l’affetto e il calore della comunit?, indissolubilmente legata agli Alpini che la onorano ogni giorno, con impegno e orgoglio, in Italia e nel mondo”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel giorno del cambio della guardia nel teatro operativo kosovaro in cui il IX Alpini succede al II Piemonte Cavalleria – si apprende dal portale web ufficiale.

