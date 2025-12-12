L’Aquila, Ambasciatori della città della cultura 2026. Grande partecipazione delle categorie interessate 

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Grande partecipazione per il progetto Ambasciatori della citt? della cultura 2026 da parte delle categorie interessate – Sono 87, infatti, ad ora, le attivit? che hanno presentato richiesta di iscrizione per gli incontri, ricordando che per ciascuna possono partecipare fino a cinque persone, compreso il titolare – Le categorie includono, oltre a commercianti, artigiani, operatori turistici, albergatori e ristoratori, anche associazioni culturali, sportive e sociali. Si ricorda che le iscrizioni saranno aperte fino al raggiungimento del limite massimo di disponibilit? dei posti per ciascun incontro – riporta testualmente l’articolo online. Sar? comunque possibile iscriversi anche alla seconda tornata di appuntamenti, prevista nel mese di gennaio – Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, ? finalizzato a promuovere il ruolo attivo della comunit?, attraverso le categorie maggiormente impegnate nel contatto con il pubblico, riguardo alle attivit? e agli obiettivi del percorso L’Aquila 2026. Il programma prevede incontri formativi che si terranno, come evidenziato, nel mese di dicembre, secondo il calendario riportato nella modulistica, e nel mese di gennaio, secondo date che verranno successivamente comunicate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il corso prevede un singolo incontro e ciascun operatore potr? scegliere tra una delle date proposte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli incontri, che si svolgeranno nella sala conferenze di palazzo Margherita, avranno la durata, nel mese di dicembre, di circa due ore e trenta minuti circa, mentre quelli che saranno programmati a gennaio avranno una durata maggiore e consentiranno il conseguimento dell’attestato – aggiunge testualmente l’articolo online. Ogni attivit? potr? partecipare ad un incontro formativo nel mese di dicembre, ad un corso nel mese di gennaio oppure ad entrambi – precisa la nota online. La partecipazione ad un solo incontro ? comunque sufficiente per conseguire il titolo di Ambasciatore della citt? della cultura 2026, ricevendo l’adesivo da apporre nel proprio esercizio e le spillette brandizzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si ricorda, infine, che le iscrizioni devono essere presentate esclusivamente compilando l’apposita modulistica, reperibile sul sito www.laquila2026.it. Per qualsiasi informazione o chiarimento ? possibile inoltrare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ambasciatoricultura@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it