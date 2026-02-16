L’Aquila, Ambasciatori L’Aquila2026, nuove date per incontri formativi a febbraio e marzo

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Prosegue con entusiasmo il percorso dedicato alla formazione degli “Ambasciatori” di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Dopo l’ottimo riscontro registrato nelle scorse settimane e l’elevato numero di adesioni, l’Amministrazione comunale ha deciso di ampliare il calendario degli incontri, aggiungendo nuove date nel mese di febbraio e a inizio marzo, per consentire a un numero ancora maggiore di cittadini di partecipare – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa, pensata per coinvolgere attivamente la comunit? nel percorso di valorizzazione e promozione di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, sta riscuotendo grande interesse tra residenti, operatori del settore turistico-culturale, studenti e associazioni – precisa il comunicato. Il progetto mira a fornire strumenti, conoscenze e competenze utili a raccontare e valorizzare al meglio il territorio, rafforzando il senso di appartenenza e la capacit? di accoglienza della citt?.Le nuove date in programma sono: mercoled? 18 febbraio, dalle ore 9 alle 13:30; luned? 23 febbraio, dalle ore 13:30 alle 18; mercoled? 25 febbraio, dalle ore 13:30 alle 18; marted? 3 marzo, dalle ore 9 alle 13:30; marted? 10 marzo ore 9 – 13.30.Gli interessati possono iscriversi agli incontri tramite il form disponibile sulla home page del sito ufficiale www.laquila2026.it oppure accedendo al seguente link: https://forms.office – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. com/e/RKk5rqBWHeL’iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel costruire una citt? sempre pi? accogliente, inclusiva e preparata a valorizzare al meglio il titolo di Capitale Italiana della Cultura, lasciando competenze e buone pratiche che proseguiranno anche oltre il 2026.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it