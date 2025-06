L’Aquila, Ambiente: 11 e 12 giugno Festival dello Sviluppo sostenibile al Parco del Castello e all’Auditorium del Parco

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’11 e il 12 giugno in programma due giornate di iniziative dedicate ai pi? giovani per celebrare il Festival dello Sviluppo Sostenibile, programma finanziato dall’Ue con il progetto “Life2M, promosse dal Comune dell’Aquila in collaborazione con Asm.Il programma11 giugno, Parco del Castello, 10:30 -11:30Gioco dell’Oca – Gioco a squadre da svolgersi all’aperto a tema raccolta differenziata rivolto ai bambini e ragazzi – aggiunge la nota pubblicata. Con la compagnia del Teatro dei 99.12 giugno, Auditorium del Parco, 11:30-12:30Bianco, giallo, verde e blu: prenditi cura del mondo anche tu – Lezione spettacolo a tema dell’economia circolare e alle buone pratiche del riciclo, riuso e recupero rivolta ai bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari – aggiunge la nota pubblicata. Con la compagnia del Teatro dei 99.

