L’Aquila, Ambiente: al termine i lavori di ripristino della strada a Tempera

Sono in via di ultimazione i lavori di riqualificazione nella frazione di Tempera, che si sono resi necessari per il ripristino del tratto stradale, compreso tra via Paganica e via del Mulino, e per la sistemazione dell’alveo del canale Riga di Mezzo del fiume Vera, oltre che per la messa in sicurezza degli attraversamenti carrabili e pedonali, per l’importo complessivo di 40 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Lo rende noto l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – si legge sul sito web ufficiale.

“Al fine di ridurre il disagio dovuto alla chiusura della strada interessata dai lavori e a seguito di verifiche tecniche – dichiara Taranta – ? stata disposta la riapertura parziale dell’area del cantiere e ripristinata la viabilit? ordinaria – Voglio esprimere un ringraziamento particolare ai consiglieri comunali Daniele Ferella, Daniela Bontempo e – recita la nota online sul portale web ufficiale. Guglielmo Santella, che hanno condiviso tali problematiche e si sono spesi per risolverle” conclude l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web.

