L’Aquila, Ambiente: al via la realizzazione di un polo di trattamento e valorizzazione di biomasse all’Aquila

La giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, ha approvato nella seduta odierna il progetto relativo alla creazione di un polo per il trattamento e la valorizzazione di biomassa residua (TVB) arborea e arbustiva, che sar? affidato alla societ? partecipata comunale ASM SPA.

“Per superare l’attuale contesto di crisi del mercato dell’energia il Comune dell’Aquila punta alle fonti rinnovabili – aggiunge la nota pubblicata. Dopo aver costituito la rete delle Comunit? Energetiche Rinnovabili (CER) per promuovere ed incentivare la capacit? locale di produzione di energia da fonti alternative, con questo nuovo progetto cerchiamo di cogliere l’opportunit? rappresentata dai percorsi di valorizzazione energetica delle biomasse, – dichiara Taranta –perch? i residui legnosi opportunamente trasformati potranno alimentare ad esempio impianti di teleriscaldamento, trasformandosi in una risorsa importante anzich? in un costo (quello che oggi ASM sostiene per lo smaltimento)”. “L’amministrazione comunale – annuncia l’assessore all’Ambiente – ha gi? individuato un’area di propriet? nella quale collocare i residui legnosi, frutto delle attivit? di manutenzione, che potranno essere messi a disposizione sia dai privati cittadini, a titolo del tutto gratuito, sia da altri enti pubblici, tra cui la Regione Abruzzo, che ha gi? manifestato la volont? di fornire al Comune il materiale legnoso derivante dagli interventi di manutenzione idraulica lungo il fiume Aterno e il torrente Raio”.

Il progetto di fattibilit? tecnico-economica, presentato da ASM SpA, consiste nella realizzazione di un polo di valorizzazione di biomassa residua legnosa o arbustiva, tramite deposito (stagionatura), taglio e riduzione volumetrica (cippatura con produzione di cippato certificato), in un’area di circa 700 mq di propriet? comunale adiacente al Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani di L’Aquila Ovest. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a circa 1,3 milioni di euro, con una spesa per i lavori di allestimento dell’area pari a 420mila euro e 930mila euro per le forniture dell’impiantistica mobile necessaria – viene evidenziato sul sito web.

