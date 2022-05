L’Aquila, Ambiente: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici all’Aquila

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilit tecnico – economica relativo agli interventi previsti dal “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, finanziato dal Ministero della Transizione ecologica, per un importo totale di circa 639mila – si apprende dal portale web ufficiale. Il progetto finalizzato ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore ed ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccit.

Gli interventi approvati, che costituiscono una prima sperimentazione di azioni concrete nella lotta ai cambiamenti climatici all’Aquila, riguardano principalmente i seguenti ambiti d’azione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Forestazione Urbana: realizzazione di nuova area verde di circa 17mila metri quadrati con la piantumazione di circa 800 alberi autoctoni in prossimit della zona industriale di Pile, funzionale sia alla mitigazione dell’inquinamento emesso dalla zona industriale, sia alla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Giardini della pioggia: allestimento di un sistema di raccolta delle acque piovane integrato all’interno di due aree verdi (una in via Amiternum e l’altra nella zona industriale di Pile). Si tratta di “rain gardens” che conserveranno e filtreranno l’acqua piovana consegnandola, a seconda delle esigenze del momento, o all’impianto fognario (in maniera meno inquinata, meno veloce e con un flusso costante, in modo da non alterare il regolare funzionamento dell’impianto stesso) o al sistema di accumulo, in modo da poter essere utilizzata per irrigare altre aree verdi.

Piazze d’acqua (water square): a Campo Imperatore sar realizzata uno spazio pubblico multifunzionale con piazze d’acqua che, in caso di forti piogge, si trasformeranno in bacini di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, cos da alleggerire la pressione sull’impianto fognario e in modo da avere la possibilit di riutilizzare le stesse nei momenti di maggiore siccit e stress idrico – riporta testualmente l’articolo online. Si presentano come delle aree per il gioco ed il relax che nel 90% del tempo risultano essere “asciutte” ed utilizzabili come qualsiasi altro spazio pubblico tradizionale, mentre nel restante 10% e in base all’intensit delle piogge potranno risultare pi o meno “allagate”.

