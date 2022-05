L’Aquila, Ambiente: la giunta approva atto di indirizzo per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:

Favorire la transizione energetica per incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, promuovere l’autoconsumo, decentralizzare la produzione energetica, contrastare gli sprechi di energia e mettere al centro della transizione energetica il cittadino, che ne diventa parte attiva e integrante – quanto ha stabilito la giunta comunale, che ha dato via libera all’atto di indirizzo per la costituzione di Comunit Energetiche Rinnovabili (CER) sul territorio comunale, con l’obiettivo di accelerare anche l’attuazione delle direttive europee e dei decreti legislativi e ministeriali attraverso incentivi provenienti dal Pnrr e dai fondi strutturali.

In base a quanto deliberato dalla giunta, cittadini, enti pubblici e piccole medie imprese potranno unire le loro forze per creare e distribuire energia nel pieno rispetto dell’ambiente, nello spirito di una comunit sempre pi attenta all’autoconsumo sostenibile e responsabile –

