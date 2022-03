L’Aquila, Ambiente: “L’ora della terra”, L’Aquila aderisce all’iniziativa promossa da Wwf e Anci. Stasera luci spente a piazza Duomo

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul tema dei cambiamenti climatici – aggiunge la nota pubblicata. Con queste finalit l’amministrazione comunale ha deciso di spegnere la pubblica illuminazione in piazza Duomo stasera, dalle 20.30 alle 21.30, in occasione della quattordicesima edizione dell’Earth Hour – l’Ora della Terra: il pi grande evento globale sul tema della tutela ambientale, promosso dal WWF e patrocinato dall’Anci.

“L’attenzione all’ambiente non pi procrastinabile, soprattutto in un momento di grande difficolt come quello che stiamo vivendo, dove sotto l’occhio di tutti quanto pesi ancora l’impronta dell’uomo sulla Terra – viene evidenziato sul sito web. Oggi, pi che mai, siamo convinti che sia necessario trasmettere messaggi corali, come assunzione di responsabilit da parte di tutti noi – precisa la nota online. Per questo motivo aderiamo all’iniziativa del WWF, sostenuta anche dall’Anci, invitando la cittadinanza a spegnere le luci per un’ora questa sera” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta –

“Siamo consapevoli del ruolo cruciale che le citt rivestono nella lotta al cambiamento climatico e al raggiungimento dei target per la riduzione delle emissioni di CO2, per questo motivo riteniamo di fondamentale importanza intraprendere ogni azione necessaria per gestire in maniera consapevole il territorio e le sue risorse naturali – precisa la nota online. In tale ottica – spiegano Biondi e Taranta – abbiamo voluto affiancare all’azione simbolica di spegnere le luci di Piazza Duomo una pluralit di progetti di lungo periodo e di pi ampia portata, che testimoniano una spiccata sensibilit verso le politiche ambientali e una particolare attenzione alle iniziative comunitarie per far fronte ai cambiamenti climatici – aggiunge la nota pubblicata. Nel 2018 abbiamo aderito alla “Carta degli Appennini per l’azione dei Comuni nell’adattamento locale ai cambiamenti climatici” e al programma internazionale “Carbon Disclosure Project” (CDP). Nel 2019 abbiamo partecipato al programma di gemellaggio del “Patto dei sindaci per il clima e l’energia” e alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici “COP25” di Madrid. Nel 2021 abbiamo ottenuto un finanziamento di 639mila euro per interventi di forestazione urbana con l’adesione al “Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel 2022 abbiamo presentato la candidatura al bando “100 climate-neutral and smart cities by 2030” per trasformare L’Aquila in una citt climaticamente neutra entro il 2050. Infine, abbiamo presentato quest’anno due progetti, che riguardano la valorizzazione dei rifiuti organici, la riduzione dello spreco alimentare e l’implementazione tecnologica dei servizi di igiene urbana a valere sul Fondo Complementare 2009-2016 nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale Resistenza e Resilienza”.

“Nell’ottica di assicurare un futuro ecosostenibile alla nostra citt e alla nostra Terra ci siamo impegnati costantemente anche sul fronte della mobilit sostenibile, grazie all’assessore competente, Carla Mannetti, abbiamo ottenuto un finanziamento di 8,1 milioni di euro per il progetto di mobilit elettrica per la rete viaria di prossimit dei centri storici dell’Aquila, a valere sui fondi POR FESR Abruzzo 2014/2020 e sui fondi CIPE Restart, per l’acquisto di 18 autobus elettrici e di veicoli elettrici ad uso dell’Ente, l’installazione di colonnine di ricarica e la concessione di incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici per cittadini e imprese” concludono il sindaco Biondi e l’assessore Taranta – viene evidenziato sul sito web.

