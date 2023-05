L’Aquila, Ambiente: manutenzione del verde pubblico, sottoscritta oggi la Convenzione con la Provincia dell’Aquila

- Advertisement -

Un ulteriore passo avanti verso una gestione organica, efficiente ed efficace del verde cittadino si raggiunge oggi con la sottoscrizione della Convenzione di durata quinquennale tra la Provincia e il Comune dell’Aquila per la manutenzione del verde pubblico su alcuni tratti di strade provinciali – precisa il comunicato. Lo rende noto l’assessore all’ambiente, Fabrizio Taranta – si legge sul sito web ufficiale.

L’accordo prevede la gestione, in forma associata, del servizio di sfalcio dell’erba, ripulitura dei cigli e delle pertinenze stradali di circa 131Km di tratti di competenza provinciale ricadenti all’interno del territorio aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Il servizio sar? svolto tramite la societ? partecipata comunale ASM SpA – Aquilana Societ? Multiservizi, che si sta gi? occupando dello sfalcio dell’erba sulle aree verdi di competenza comunale e, nello specifico, interesser? le frazioni di Coppito, Sassa, Collebrincioni, Preturo, Paganica, Filetto, Roio, Mausonia, Bagno e Monticchio – riporta testualmente l’articolo online. Per lo svolgimento di tale servizio l’importo riconosciuto dall’amministrazione provinciale al Comune ammonta complessivamente a 48mila euro per il 2023.

“Si tratta di un accordo convenzionale nel quale Comune e Provincia coordinano l’esercizio di funzioni proprie nell’ottica del conseguimento di un risultato comune, in modo sinergico e a favore della collettivit?. Un ottimo esempio di collaborazione fattiva tra Enti pubblici, – dichiara Taranta – che nasce dall’esigenza di ottimizzazione e di efficientamento dello sfalcio del verde cittadino sul territorio locale”. “Ringrazio per la fattiva collaborazione e l’impegno profuso il vice Presidente della Provincia, Vincenzo Calvisi, la consigliera Gabriella Sette e anche l’ASM per il lavoro che sta portando avanti e per la grande disponibilit? dimostrata nei confronti delle esigenze del Comune” conclude l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – viene evidenziato sul sito web.

