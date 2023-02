L’Aquila, AMBIENTE: OGGI AL PALAZZETTO DEI NOBILI UN INCONTRO TECNICO SULLA GESTIONE DEI PASCOLI

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Oggi alle 15:00, presso il palazzetto dei Nobili, all’Aquila, si terr? un incontro tecnico dal titolo “Dall’assegnazione dei codici alla gestione degli accessi al pascolo”. L’evento organizzato dall’Assessorato Transizione ecologica e Protezione civile del Comune dell’Aquila, con il supporto tecnico del dipartimento di Prevenzione ASL – Servizio Veterinario Sanit? Animale, vedr? la partecipazione dei maggiori portatori di interesse istituzionali: i sindaci della provincia dell’Aquila, la Regione Abruzzo, i Carabinieri Forestali, le associazioni di categoria e le ASBUC.

“Si tratta di un appuntamento importante per approfondire le procedure di assegnazione dei codici di accesso al pascolo, in vista della prossima stagione pascoliva 2023-2024, soprattutto, dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 134 e n. 136 del 5 agosto 2022 e delle nuove norme indicate nel regolamento UE 429/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 9 marzo 2016, contenenti la normativa in materia di sanit? animale” annuncia l’assessore Taranta – si apprende dal portale web ufficiale.

“Nell’ambito dei lavori di condivisione del nuovo regolamento dei pascoli, che questa amministrazione sta portando avanti, – spiega Taranta – ? sorta l’esigenza da parte della ASL, delle amministrazioni separate e delle associazioni di categoria di fare maggiore chiarezza riguardo i nuovi aspetti legislativi legati all’assegnazione dei codici per l’ ingresso ai pascoli, che avranno ovviamente delle ricadute sulle attivit? dei nostri allevatori”.

“L’amministrazione comunale si ? fatta carico di convocare questo incontro, insieme alla ASL, per affrontare queste tematiche e condividerle con tutti coloro che dovranno procedere all’assegnazione dei pascoli per trovare una soluzione condivisa, che possa andare a vantaggio del lavoro e delle necessit? dei nostri allevatori” conclude l’assessore Fabrizio Taranta –

