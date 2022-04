L’Aquila, Ambiente: programma sperimentale di intervento per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Approvato l’accordo di collaborazione tra Comune dell’Aquila e CETEMPS

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Il Comune dell’Aquila, in prima linea nell’affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici, si appresta ad intraprendere ulteriori azioni volte a ridurre la vulnerabilit del territorio aquilano tramite un accordo operativo tra il Comune e il CETEMPS, nell’ambito del “Programma sperimentale di intervento per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”, promosso dalla Direzione per il Clima, l’Energia e l’Aria (CLEA) del Ministero della Transizione Ecologica – si apprende dal portale web ufficiale.

L’accordo finalizzato ad aumentare la resilienza dei centri urbani rispetto ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccit. A darne notizia sono il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore all’ambiente, Fabrizio Taranta, che annunciano l’approvazione della proposta deliberativa da parte della giunta comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

“Si tratta di un progetto ambizioso, che punta a migliorare le conoscenze sui cambiamenti climatici e la capacit di poterli prevedere, tramite strumenti di pianificazione comunale di adattamento agli stessi” dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Taranta – viene evidenziato sul sito web.

“Gli studi e le ricerche degli ultimi anni hanno ampiamente dimostrato che i cambiamenti climatici rappresentano nei loro effetti un pericolo tangibile, per questo motivo dobbiamo essere consapevoli che le citt nel futuro diventeranno pi soggette a eventi climatici estremi – Con questo accordo – spiegano Biondi e Taranta – miriamo a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e conoscenze, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione universitaria e quelli del Comune, in quanto ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi”.

“E’ importante acquisire sempre maggiori competenze e preparazione nel campo della prevenzione, sensibilizzando le comunit, affinch eventi climatici severi possano essere contrastati in maniera efficace” concludono sindaco e assessore –

