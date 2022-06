L’Aquila, Ambiente: riaperti i termini per le adesioni al contratto di fiume dell’Aterno

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il settore Ambiente e Protezione civile del Comune dell’Aquila rende noto che stato pubblicato l’avviso per la proroga dell’acquisizione delle domande di adesione per la costituzione dell’elenco dei portatori di interesse del contratto di fiume dell’Aterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Le domande di adesione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il prossimo 29 giugno e dovranno essere presentate, tramite la modulistica allegata all’avviso, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ambiente@comune – laquila – si apprende dal portale web ufficiale. postecert.it. L’avviso e la modulistica sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente a questo indirizzo: https://www.albo-pretorio – aggiunge testualmente l’articolo online. it/albo/archivio4_atto_0_449420_0_3.html

Il Contratto di fiume un processo partecipativo inclusivo finalizzato al raggiungimento di una corretta gestione delle risorse idriche, la salvaguardia dal rischio idraulico e la valorizzazione dei territori fluviale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ai fini della redazione del documento strategico e del piano di azione del contratto di fiume dell’Aterno, avviata, quindi, una consultazione on-line per raccogliere le opinioni dei cittadini e di tutti i portatori di interesse tramite un questionario on-line reperibile al seguente link: https://forms.gle/6R4wbSUKn2hKLKij6. La compilazione del questionario pu avvenire anche in forma anonima, le indicazioni ottenute saranno utilizzate per l’elaborazione dell’analisi conoscitiva e l’individuazione di obiettivi ed azioni concrete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

