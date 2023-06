L’Aquila, Ambiente: Riserva regionale Sorgenti del Vera, targa per ricordare Giovanni Cialone

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Una targa per ricordare la figura di Giovanni Cialone all'interno della Riserva regionale Sorgenti del Fiume Vera

Lo ha stabilito la giunta comunale che ha accolto la proposta deliberativa formulata dal sindaco, Pierluigi Biondi, finalizzata a commemorare una figura storica dell’attivismo ambientalista prematuramente scomparso nel 2020.

“Pur se su posizioni politiche differenti con Giovanni Cialone c’? sempre stato un profondo sentimento di stima reciproca oltre che di simpatia e confidenza – – spiega il primo cittadino – La sua passione e il suo impegno per la difesa e la tutela della natura andavano oltre la politica o le appartenenze e con convinzione, dopo l’insediamento del 2017, confermai la sua partecipazione al Comitato di gestione della Riserva del Vera – Onorarlo in quel luogo ha un valore simbolico per ci? che ha fatto e mantenere viva la sua attivit? a favore di uno degli angoli pi? preziosi, sotto il profilo naturalistico, del nostro territorio – Con gli assessori all’Ambiente, Fabrizio Taranta, e alla Mobilit?, Paola Giuliani, gi? componente del Comitato proprio insieme all’architetto Cialone, abbiamo ritenuto fosse una scelta adeguata e individueremo con i familiari il momento pi? opportuno per l’apposizione della targa”.

